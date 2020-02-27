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جسر الملك فهد يبدأ تعليق السفر بالهوية الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر الجسر للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون، واستخدام جواز السفر. وطالبت المؤسسة الراغبين في السفر باستخدام جوازات السفر الخاصة بهم، وذلك وفق التعليمات الصادرة من إدارة الجوازات.



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