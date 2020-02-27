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100 ألف ساعة تطوعية للتعليم خلال رئاسة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ والأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد تونسي أمس، بمقر الوزارة في الرياض، اتفاقيتي تعاون في عدد من المجالات التثقيفية والتنظيمية، التي تستهدف الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية على مستوى المملكة. وترتكز الاتفاقية الأولى على تعزيز مفهوم المواطنة العالمية والاحتفاء والفخر الوطني عبر تفعيل الجانب التثقيفي والمعرفي للطلاب وتوسيع مداركهم، التي تأتي تحت مظلة «برنامج ثقافة مجموعة العشرين»، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى دول مجموعة العشرين، الذي يستهدف جميع مراحل التعليم تحت إطار موحد، حيث ستعمل الوزارة بالشراكة مع جهات تنفيذية عدة على تفعيل 3 برامج فرعية. وتسهم الاتفاقية الثانية في تمكين أبناء الوطن وإبراز دورهم ورفع حس المسؤولية تجاه المجتمع والعمل التطوعي؛ عبر إشراك 1000 متطوع من الشباب والفتيات من مختلف مدن المملكة في تنظيم الورش والفعاليات والمؤتمرات الدولية المصاحبة لمجموعة العشرين، كما تسعى إلى منح الشباب والفتيات فرصة متميزة للمشاركة في هذا الحدث المهم، والوصول إلى 100 ألف ساعة تطوع خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. وستنطلق هذه البرامج خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وستستهدف نحو 30 ألف مدرسة وجامعة في المملكة، و6 ملايين مشارك داخل وخارج المملكة، وكذلك إشراك 500 ألف معلم ومعلمة، وستعلن أسماء الفائزين في الأنشطة التنافسية في نوفمبر المقبل، قبيل انعقاد قمة القادة لمجموعة العشرين. وتعزز هذه البرامج اهتمام المملكة الكبير بالتعليم كأحد أهم متطلبات القرن الـ21، وتسلط الضوء كذلك على الدور المحوري الذي تؤديه المملكة خلال سنة الرئاسة لمجموعة العشرين، من خلال وضع سياسات فاعلة على المستوى العالمي، وإضافة إلى ذلك، فإنها تسعى إلى تعزيز القيم الإنسانية بين الشباب والفتيات وتعزيز قدرتهم على ربط القضايا المجتمعية بالقضايا العالمية؛ بهدف تمكينهم من مواجهة هذه التحديات. 3 برامج فرعية تعمل التعليم على تفعيلها: