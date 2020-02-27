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«الصمصام7 » يرفع القدرات القتالية للقوات البرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - حفر الباطن

اختتمت أمس مناورات التمرين المشترك «الصمصام 7» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الخاصة من الجيش الباكستاني المقام في المنطقة الشمالية بميدان ( شمال 2 )، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد المطير والمفتش العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء.

وبدئ الحفل بآيات من القرآن، ثم قدم ركن علميات التمرين العقيد الركن سلمان اللافي إيجازا عن العمليات التي ستنفذ وسيناريو التمرين بالتزامن مع الأحداث على أرض الميدان بتطويق وتطهير المدينة من المتسللين وعمليات التدخل السريع من قبل طيران القوات البرية.

وأوضح قائد القوات البرية الملكية السعودية أن تمرين «الصمصام 7» يأتي ضمن سلسلة لتمارين ميدانية مشتركة التي تنفذها القوات البرية الملكية مع الجيش الباكستاني الشقيق تجسيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأيضا تتويجا لتوجيهات القيادة في البلدين في استمرار وتطرير أعمال التنسيق والعمل المشترك من خلال اللقاءات المكثفة على جميع المستويات وأيضا تنفيذ التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين الذي سيسهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة، وهذا ما لمسناه اليوم من جميع المشاركين.

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وأبدى المطير إعجابه بالجهود المباركة التي أدت إلى وصول التمرين إلى هذا المستوى الرائع من النجاح، مشيرا إلى التخطيط لتمارين مستقبلية قادمة.

وأعرب عن شكره لجميع المشاركين من الجانبين السعودي، ممثلة في وحدات المنطقة الشمالية والوحدات المشاركة من الجانب الباكستاني للجهود التي بذلت لإنجاح التمرين، كما قدم شكره للفريق الركن خالد ضياء والوفد المرافق له على حضورهم لبلدهم الثاني المملكة.

وفي ختام كلمته دعا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين.

وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي للبلدين وأعلن عن نهاية التمرين.

تمرين الصمصام 7