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40 مرة توقف فيها الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة فيما بدأت بعض الدول ومنها تركيا من الآن دراسة منع مواطنيها من حضور موسم الحج المقبل، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها، توقف الحج 40 مرة منذ العام التاسع للهجرة (وهو العام الذي فرض فيه الحج)، بسبب أحداث لازمت مواسم الحج تسببت في ذلك التوقف، منها انتشار الأمراض والأوبئة‏ والاضطرابات السياسية‏ وعدم الاستقرار الأمني والغلاء الشديد والاضطراب الاقتصادي، إلى جانب‏ فساد الطرق‏ من قبل اللصوص والقطاع، وذلك بحسب دارة الملك عبدالعزيز. فترات توقف فيها الحج الخوف والمرض 316هـ: لم يحج أحد فى هذه السنة خوفا من القرامطة 357 هـ: Advertisements بسبب انتشار داء الماشري في مكة، ومات به خلق كثير، وماتت جمال الحجيج في الطريق من العطش ولم يصل منهم إلى مكة إلا القليل، ومات أكثر من وصل منهم بعد الحج. شدة الغلاء 390 هـ: انقطع الحاج المصري في عهد العزيز بالله الفاطمي 419 هـ: لم يحج أحد من أهل المشرق ولا من أهل مصر 421 هـ: تعطل الحج لم يحج أحد من العراق وخراسان، ولا من أهل الشام ولا مصر فقدان الأمن



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