محمد بن مسعود - الدمام - جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران. وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-27 ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران. وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات. Advertisements 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:46 PM جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران. وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات. ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.