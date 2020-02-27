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ذكر التلفزيون العراقي، أن البرلمان أجّل اليوم (الخميس)، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة، التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.
وأوضح التلفزيون أن النصاب لم يكتمل؛ بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة، لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.
محمد علاوي العراق
العراق.. عدم اكتمال النصاب يؤجل التصديق على حكومة "علاوي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-27
ذكر التلفزيون العراقي، أن البرلمان أجّل اليوم (الخميس)، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة، التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.
وأوضح التلفزيون أن النصاب لم يكتمل؛ بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة، لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:52 PM
النواب غير راضين عن ترشيحات الحقائب الوزارية
ذكر التلفزيون العراقي، أن البرلمان أجّل اليوم (الخميس)، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة، التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.
وأوضح التلفزيون أن النصاب لم يكتمل؛ بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة، لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.
، العراق.. عدم اكتمال النصاب يؤجل التصديق على حكومة "علاوي" ،
المصدر : الخليج 365
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