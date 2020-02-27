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محمد بن مسعود - الدمام - افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير، عبدالرحمن عوضة، اللقاء الأول للجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي، بمشاركة مديري التعليم الأهلي بالمنطقة الجنوبية، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق "بلو إن" بأبها.
وأكد "عوضة" خلال اللقاء على أهمية دور التعليم الأهلي وإسهامه الفاعل في رفد العملية التعليمية، وسط خطوات تطويرية يشهدها على كافة المستويات، مشيدًا بعقد مثل هذه اللقاءات لتطوير الأداء التعليمي والخروج بتوصيات تُثري الميدان التربوي لتحقيق رؤية الوطن.
فيما أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم المنطقة، عبدالله الأسمري، أن ثلاث عشرة إدارة تعليمية شملت: عسير ونجران وجازان والباحة وشرورة وبيشة وسراة عبيدة وصبيا ورجال ألمع والنماص والمخواة ومحايل وظهران الجنوب؛ شاركت في اللقاء، وأقرّت بناء خطة عمل تكاملية لتعزيز دور التعليم الأهلي ودعمه وتذليل ما يعترضه من عقبات.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:57 PMبمشاركة 13 إدارة تعليمية.. افتتاح اللقاء الأول للّجنة الاستشارية لدعم التعليم الأهلي بعسير
افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير، عبدالرحمن عوضة، اللقاء الأول للجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي، بمشاركة مديري التعليم الأهلي بالمنطقة الجنوبية، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق "بلو إن" بأبها.
وأكد "عوضة" خلال اللقاء على أهمية دور التعليم الأهلي وإسهامه الفاعل في رفد العملية التعليمية، وسط خطوات تطويرية يشهدها على كافة المستويات، مشيدًا بعقد مثل هذه اللقاءات لتطوير الأداء التعليمي والخروج بتوصيات تُثري الميدان التربوي لتحقيق رؤية الوطن.
فيما أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم المنطقة، عبدالله الأسمري، أن ثلاث عشرة إدارة تعليمية شملت: عسير ونجران وجازان والباحة وشرورة وبيشة وسراة عبيدة وصبيا ورجال ألمع والنماص والمخواة ومحايل وظهران الجنوب؛ شاركت في اللقاء، وأقرّت بناء خطة عمل تكاملية لتعزيز دور التعليم الأهلي ودعمه وتذليل ما يعترضه من عقبات.
، بمشاركة 13 إدارة تعليمية.. افتتاح اللقاء الأول للّجنة الاستشارية لدعم التعليم الأهلي بعسير ،
المصدر : الخليج 365
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