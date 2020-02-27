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حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، من أن تفشّي فيروس كورونا الجديد وصل إلى مرحلة حاسمة، وحثّ الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.
وذكر"جيبريسوس" في إفادة صحفية، أن هناك احتمالًا لتفشي الفيروس بصورة وبائية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن، وفقًا لـ"رويترز".
في سياق متصل: أفاد مسؤولون في المنظمة بأنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريبًا بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو (تموز) كما هو مقرر.فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:41 PM
"جيبريسوس" أشار إلى احتمال تطوره إلى وباء
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، من أن تفشّي فيروس كورونا الجديد وصل إلى مرحلة حاسمة، وحثّ الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.
وذكر"جيبريسوس" في إفادة صحفية، أن هناك احتمالًا لتفشي الفيروس بصورة وبائية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن، وفقًا لـ"رويترز".
في سياق متصل: أفاد مسؤولون في المنظمة بأنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريبًا بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو (تموز) كما هو مقرر.
، "الصحة العالمية" تحذّر: تفشّي "كورونا" بلغ مرحلة حاسمة ويجب مضاعفة الجهود لاحتوائه ،
المصدر : الخليج 365
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