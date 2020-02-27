السعودية تعلق رحلات العمرة والتأشيرات السياحية مؤقتا بسبب كرونا

صرحت بالأمس المملكة العربية السعودية تعليق رحلات الطيران الى داخل المملكة، جاء ذلك القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس كرونا بعد أن انتشر بعدد من الدول، حرصا منها على سلامة المواطنين والوافدين.

فقد قررت حكومة المملكة بوقف رحلات العمرة والسياحة مؤقتا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتي جائت كالتالي:

تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة مؤقتاً.

تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، طبقا للمعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

تعليق تنقل حاملي بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، بما فيهم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستثني من ذلك القرار السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً.

ومن جانبها أكدت الخارجية السعودية،أن هذه الإجراءات مؤقتة، وأنها تخضع للتقيم والمراجعة بشكل مستمر، من أجل الحد من انتشار الفيروس.