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عدن - ياسمين التهامي - ظهرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلالة مميزة حين حضرت مأدبة عشاء رسمية مع زوجها في نيودلهي.

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إيفانكا ترامب تتألق بفستان يعج بالجرأة والأناقة.. وتخطف قلب رئيس هذه الدولة في حفلة عشاء ساخنة! (شاهد من يكون؟؟)

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وبحسب “الديلي ميل” فإن ميلانيا ارتدت ثوبا هنديا تقدر قيمته بـ ٣ آلاف دولار تقريبا، وهو من تصميم أحد مصممي الأزياء الهنود.

وارتدت السيدة الأولى في أمريكا، البالغة من العمر ٤٩ عاما، فستانا ورديا بأكمام طويلة، فيما ظهر ترامب ببدلته المميزة ورابطة عنق مخططة، وهو ظهور مألوف له.

كما حضرت إيفانكا، ابنة ترامب اللقاء، وكانت ترتدي ثوبا أبيض اللون، وأقيم حفل العشاء في المقر الرسمي لرئيس الهند.

وبشكل غير معتاد، ظهرت “ميلانيا” ترتدي أحذية مسطحة، وهي المرة الأولى، لأنها كانت دائما تلبس الكعب العالي وتفضله على المسطح.

وبينما أشادت “ميلانيا” بمصممي الأزياء الهنود، حرصت في الوقت ذاته على ارتداء مجهورات، وقالت إنها فخورة بالصناعة الأمريكية.