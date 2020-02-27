حددت المناطق.. دراسة رقمية تفسر سر اهتمام السعوديين بيوم الخميس

أوضحت دراسة تحليلية، أن نسبة للذكور السعوديين الذين يتفاعلون مع هاشتاق (#الخميس_الونيس) بموقع تويتر، أعلى من نسبة الإناث، وأن الفئة العمرية بين 16 سنة و24 سنة هي الأكثر تغريدًا، فيما تصدر المغردون من جدة والرياض باقي المدون على الهاشتاق.

ورصدت دراسة أجراها مركز القرار للدراسات الإعلامية، الأسباب النفسية والاجتماعية الدافعة للاحتفاء بهذا اليوم، ودراسة عادات المجتمع السعودي وأنماط سلوكياتهم الاجتماعية المرتبطة بيوم الخميس.

كثافة التغريد

امتدّت فترة دراسة وتحليل الهاشتاق، من 30 ديسمبر 2019 وحتى 29 يناير 2020، حيث رصد المركز تطوّر الهاشتاق وتفاعل السعوديين معه لمدة شهر كامل، وهي مدة شَهِد الهاشتاق خلالها نشاطًا كثيفًا عبر التغريد والتفاعل، حيث وصل عدد المشاركات إلى (4،243،339).

ولاحظت الدراسة أن التفاعل مع الهاشتاق ينشط منذ بداية يوم الخميس وحتى نهايته، ويخفت في بقية الأيام، نظرًا لارتباطه بهذه المناسبة، وهو ما يكشف أهمية دراسة هذا النشاط الشَّبَكي ودوافعه ومظاهره وتأثيراته المختلفة.

فئات مجتمعية

وكشف نتائج التحليل، تفوّق الذكور عن الإناث في التغريد والتفاعل مع الهاشتاق، إذ بلغت نسبة مشاركة الذكور 67.47%، ونسبة مشاركة الإناث 32.53%.

بينما اتضح أن الفئة العمرية ما بين (18 - 24 عامًا) هي الأكثر تغريدًا وتفاعلًا بنسبة 53.64%، تلتها الفئة العمرية (25- 34 عامًا) بنسبة 17.63%، وهما الفئتان الممثلتان للمرحلة العمرية للشباب بحسب المركز.

ومثلت الفئة العمرية الثالثة (35 – 44 عامًا) نسبة 12.20%، وهي التي تمثل مرحلة النضوج والتركيز على العمل والممارسة المهنية، إلى جانب أن علاقة هذه الفئة بالتكنولوجيا الحديثة أضعفُ من علاقة الشباب بها.

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وبلغت نسبة مشاركة الفئة العمرية (13 - 17 عامًا) 9.88%، بينما انتهت الفئة العمرية (45 – 54 عامًا) إلى نسبة 3.81%، وهي الفئة التي يفضّل أفرادُها الراحة الجسدية والجلوس مع الأسرة في عطلة نهاية الأسبوع.

صدارة مدينة جدّة

تصدّرت مدينة جدة مدن المملكة التي ينطلق منها الهاشتاق بنسبة 39.01%، ومن بعدها الرياض بنسبة 34.50%، ثم منطقة الدمام بنسبة 6.80%، بينما تفاوتت النِّسَبُ بين 1-4% بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف والخُبَر والجُبيل وأبها وبريدة.

واستُخدِمَت اللغة العربية في الهاشتاق بنسبة 91.26%، بينما اقتصرت اللغة الإنجليزية على 8.74%.

كما تصدر الآيفون الأجهزة الذكية المستخدمة في التغريد بالهاشتاق بنسبة 53%، ثم أجهزة الأندرويد بنسبة 42%، وأخيرًا أجهزة الحاسوب، بنسبة 5%.

ومن خلال تغريدات الهاشتاق، لُوحِظ تَوَزُّعُ المغرّدين في قضاء عطلة الأسبوع، ما بين التنزّه في البرّ وعلى الشواطئ، والسفر وحضور المناسبات الاجتماعية، إضافة إلى مشاهدة المباريات والأفلام، وكذلك التسوّق وارتياد المطاعم والمقاهي.

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