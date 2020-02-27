استمرار موجة الغبار بنجران و437 مراجعا للطوارئ



استمرت موجة الغبار التي شهدتها منطقة نجران ومحافظاتها، والتي ‏بدأت منذ أول من أمس وعاودت نشاطها منذ الصباح الباكر اليوم ‏الخميس وبشكل أكبر ونشاط أقوى مع رياح نشطة وأتربة مثارة، ‏صاحبها كذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، ‏وكانت هيئة الأرصاد قد أعلنت أن الإنذار سيبدأ عند الساعة الـ6 ‏صباحا وينتهي عند الـ4 عصرا من اليوم نفسه، وقد شمل منطقة ‏نجران ومحافظاتها ثار وخباش وشرورة ويدمة. ‏ تعليق الدراسة ‏ أعلن المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي عن توجيه ‏مدير التعليم بتعليق الدراسة بجميع مدارس نجران حسب بيان رسمي ‏جاء فيه: حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات ومنسوبي ‏التعليم وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وما ‏رأته اللجنة من استمرار موجة الغبار، فإن المدير العام للتعليم يوجه ‏بتعليق الدراسة اليوم الخميس في مدارس نجران والمحافظات التابعة ‏لها، كما أعلنت وفي بيان رسمي جامعة نجران والكلية التقنية تعليق ‏الدراسة اليوم الخميس حرصا من منسوبيها على سلامة الطلاب ‏والطالبات والمعلمين.‏ ‏437 مراجعا ‏ أفادت صحة نجران بأنه بلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ في ‏مستشفيات ‫نجران نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة من يوم ‏أمس 437 حالة تعاني مشاكل تنفسية قدمت لهم الرعاية الصحية ‏اللازمة.‏ وتواصلت «دوت الخليج» مع المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة ‏نجران والذي أكد أن عمليات الهلال الأحمر لم تتلق أي بلاغ -ولله ‏الحمد- نتيجة موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة اليوم، ولا يوجد ‏سوى الحالات الـ3 التي باشرها أمس.‏ تعليق الرحلات ‏ استمرت الخطوط الجوية العربية السعودية في تعليق رحلاتها من ‏وإلى منطقة نجران، بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة حتى ‏وقت لاحق لم يحدد موعده، وقد اضطر كثير من المسافرين إلى تغيير ‏وجهتهم من وإلى مطار أبها، حيث إن هذا هو الحل لأقرب والأنسب ‏لهم، فيما اضطر البعض الآخر للسفر برا عبر سياراتهم الخاصة أو ‏مع الكدادة.‏

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