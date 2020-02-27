أمانة جدة تغلق مكاتب نقل البضائع المخالفة في غليل

أغلقت أمانة جدة صباح اليوم مكاتب نقل البضائع، وتم القبض على المخالفين بتلك المكاتب وأصحاب السيارات، وذلك تفاعلا مع مقطع فيديو تم نشره من قبل أحد المواطنين والذي كان يظهر عمالة مسيطرة على سوق النقل في غليل. وفي جولة ميدانية قامت بها "دوت الخليج" صباح اليوم الخميس على منطقة نقل البضائع في حي غليل بجدة، رصدت قيام الجهات الأمنية بالتعاون مع أمانة جدة بإغلاق مكاتب نقل البضائع والقبض على المخالفين في تلك المكاتب وأصحاب السيارات، جاء ذلك تفاعلا مع مقطع الفيديو الذي تم نشره من قبل أحد المواطنين والذي كان يظهر عمالة مسيطرة على سوق النقل في غليل، إلى جانب مكاتب تدير ذلك السوق بدون وجود ترخيص، حيث تعمل هذه العمالة المخالفة لنظام العمل بإدارة نقل البضائع من جدة إلى مدن المملكة بأسعار متفق عليها، وظهر في المقطع أصحاب مركبات من العمالة خارج تلك المكاتب وهم يحملون كمبيالات يسجلون بها البضائع والطرود التي ينقلونها من رواد ذلك الموقع، وفق مبالغ مالية تتراوح بين 100 و500 ريال وأكثر، حسب المدينة التي ينقل لها تلك الطرود.



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