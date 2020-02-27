الحج: إجراءات مهمة لمواطني 6 دول عقب تعليق العمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم، الإجراء الذي يجب اتباعه لمن حصل على تأشيرة لأداء العمرة، وذلك عقب صدور قرار بتعليق العمرة -مؤقتا- بسبب فيروس كورونا. وذكرت الوزارة -عبر حسابها بتويتر- أنه على مَن حصل على تأشيرة للعمرة قبل صدور قرار وقوف دخول حامليها من الدول الآتية: «مصر - الجزائر – باكستان – الهند – إندونيسيا – تركيا» الاتصال على الرقم التالي (00966920002814)، مضيفة أن المكالمة تحسب على المتصل بتكلفة محلية. وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المستفيدين بالوزارة يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات من حصل على التأشيرة ويرغب في معرفة الإجراءات المتبعة.

الصحة تنفي

نفت وزارة الصحة اليوم ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة شخص بفيروس كورونا الجديد في أحد مستشفيات مدينة الدمام. وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، في بيان، إنه لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.

13500 سجادة

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تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يوميا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.

دعم منظمة التعاون

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها للجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وجاء ذلك احترازيا ووقائيا لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID 19) إلى المملكة وانتشاره. وشددت الأمانة العامة على أن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، سيسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم.