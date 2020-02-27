السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات



مسقط 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولاتوجد أي وفيات.

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19:13ت م

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