السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - إضافة أولى وأخيرة

الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله - رعاه الله - صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.// يتبع //17:32ت م0208

عام / خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - إضافة أولى وأخيرة

وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين إخوان الفقيد، أصحاب السمو الملكي الأمراء مشعل، ومنصور، ونايف، وسلمان، وسطام، ومشاري، ويزيد، وسيف الإسلام، وجلوي، ومصعب، ونهار، ويوسف، وعبدالكريم، وحسام، وابنا الفقيد سعود وسلمان.

كما أدى الصلاة على الفقيد، كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة والمعالي.

وقد تقبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - العزاء والمواساة من أصحاب السمو الأمراء.

وسأل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد ووري جثمان صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله الثرى بعد عصر اليوم في مقبرة العود بالرياض .

وقد شارك في مواراة الجثمان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصحاب السمو الملكي الأمراء إخوان وابنا الفقيد.

كما شارك في المواراة أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد المسؤولين وجمع من المواطنين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

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