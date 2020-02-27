، كورونا القاتل يتفشّى في إيران ارتفع عدد الوفيات إلى 26 ويصيب كبار المسؤولين ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفاة سفير وإلغاء صلاة الجمعة غدًا في طهران وإصابة نائبة الرئيس

تفشى فيروس كورونا القاتل بصورة كبيرة في إيران، وزادت حالات الإصابة بالمرض، وطال عددًا كبيرًا من المسؤولين الإيرانيين.



فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجدّ في إيران إلى 26، وذلك بزيادة 7 وفيات جديدة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر إيرانية، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم رصد 106 حالات إصابة مؤكدة جديدة، وارتفع عدد الوفيات إلى 26؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245.



وأعلن، اليوم الخميس، وفاة هادي خسرو شاهي، سفير إيران السابق في الفاتيكان والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر؛ إثر إصابته بفيروس كورونا.



وأفادت مصادر إعلامية بإصابة "معصومة ابتكار"، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد.



وأُعلِن في وقت سابق من اليوم عن إصابة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "مجتبى ذو النور" بفيروس كورونا، حسبما أفاد مراسلنا.



وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا".



وفي نفس السياق اتخذت السلطات الإيرانية قرارًا بإلغاء صلاة الجمعة غدًا في طهران، بعد أن حذرت في وقت سابق من المشاركة في التجمعات التي من شأنها المساعدة في انتشار عدوى الفيروس.



وأعلنت سلطات إيران فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكبر عدد من الأشخاص خارج الصين حيث منشأ الفيروس.



وإلى جانب إغلاق المدارس، ألغت السلطات الإيرانية النشاطات الرياضية، ونشرت فرقًا من عمّال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.إيران فيروس كورونا الجديد