، تأكيدًا لـ"الخليج 365".. أمانة مكة تكرّم "ضحية شيول مصنع الكسارة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدعدي" توفي أثناء مهمة في عمله قبل أسبوعين

تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" قبل نحو أسبوع بعنوان "لا شبهة جنائية.. أمانة مكة تتهيأ لتكريم فقيدها ضحية شيول مصنع الكسارة المخالف"؛ كرّم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خلال الحفل السنوي لتكريم الموظفين المتقاعدين لعام 1441 أمس؛ فقيد الأمانة ناصر بن رجاء الدعدي، ضحية شيول مصنع الكسارة المخالف، الذي وافته المنية قبل أسبوعين أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

ووافق "القويحص" على إطلاق اسم الفقيد "ناصر الدعدي" على إحدى القاعات الرئيسة بمبنى الإدارة العامة للمشاعر والمواسم، وهي الإدارة نفسها التي كان يعمل بها الفقيد.

وقد حضر شقيقه الحفل الذي أقامته الأمانة لتكريم المتقاعدين أمس بالمركز الحضاري بحي العكيشية في مكة المكرمة.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت قبل نحو أسبوع خبرًا تحت عنوان: "لا شبهة جنائية.. أمانة مكة تتهيّأ لتكريم فقيدها ضحية شيول مصنع الكسّارة المخالف"، جاء فيه أن أمانة العاصمة المقدّسة تعتزم تكريم فقيدها "ناصر بن رجاء الدعدي"؛ الذي تُوفي في أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفّذتها "البلدية" لإغلاق مصنع كسّارة مخالف بالمشاعر المقدّسة، الأسبوع الماضي، وهو ما نفذته الأمانة أمس خلال حفلها السنوي لتكريم المتقاعدين.

وكانت مصادر "الخليج 365" قد كشفت في وقتها، أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدّسة، استبعدت أيّ شبهة جنائية وراء وفاة موظف بلدية مكة المكرّمة، الذي فارق الحياة في أثناء أداء مهامّه، ضمن حملة نفّذتها "البلدية" لإغلاق مصنع كسّارة مخالف بالمشاعر المقدّسة؛ حيث قام الموظف بركوب الشيول الموجود في المصنع المخالف بعد فِرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه قبل انقلابه؛ ما أدّى إلى وفاته، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.أمانة مكة