سنعرض اليوم عليكم شروط القرض الشخصي الخاص بـ بنك الإنماء السعودي، يقوم البنك الإنماء بتقديم المساندات المختلفة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بالعملاء عن طريق تمويل الأسهم بكل ما يتوافق مع الضوابط والشريعة الإسلامية، ومن أهم الشروط بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية، وتمثلت الشروط فيما يلي:

شروط الحصول على قرض شخصي من بنك الإنماء: