قرض شخصي من بنك الإنماء وتمويل يصل إلى 2 مليون ريال بشروط ميسرة

نقدم إليكم اليوم قرض شخصي من بنك الإنماء وهو واحد من أفضل الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بتقديمها في المملكة العربية السعودية من أجل عملائه وأفراده، وكان البنك منذ بداية تأسيسه يسعى إلى تحقيق تلك الرؤية، وذلك حتى يكون شريك مالي مفضل لدى جميع العاملين ومن أجل تقديم مختلف المنتجات المصرفية المبتكرة ومن أجل السعي لتطوير الخدمات الإلكترونية.
قرض شخصي من بنك الإنماء
- إمكانية تقديم الموافقة الفورية
- حرية الاختيار للأسهم المجازة من خلال الهيئة الشرعية
- تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي
- فترات تسديد تصل إلى 60 شهر
- يتيح البنك أيضا إمكانية التضامن لأي فرد دون اشتراط لوجود صلة القرابة بينهم
- إمكانية التمويل بدون كفيل