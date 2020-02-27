شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أسواق الطيور بالقصيم حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن إغلاق أسواق الطيور بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة حتى إشعار آخر تفاديا لانتشار إنفلونزا الطيور، وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

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