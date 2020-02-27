شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تدعو 357 مرشحاً لاستكمال مسوغات التعيين والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة العدل 357 مرشحاً ومرشحة ممن تقدموا لوظائف المرتبة الثامنة سابقاً بمسمى (باحث شرعي، باحث قانوني، ومطور برامج) لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان. وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات لوظائف المرتبة الثامنة الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بهم. وأهابت الوزارة بالمرشحين والمرشحات مراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين، ومن لم يراجع خلال أسبوع من الإعلان فيعتبر ذلك عدولاً منه عن التعيين، مؤكدة أن إعلانها عن هذه الوظائف، تأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجها من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيًا على المستفيدين.

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