شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في «شجار جماعي» للطلاب داخل مدرسة في صبيا والان نبدء بالتفاصيل

شهدت إحدى مدارس الثانوية في تعليم صبيا صباح الأربعاء شجار جماعي بين الطلاب أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بإصابات متفرقة.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن الشجار الجماعي وقع في ساحة مدرسة ثانوية بين عدد كبير من الطلاب تدخل على إثره الكادر التعليمي لإيقاف الشجار، بعد أن تسبب في إصابة عدد من الطلاب بإصابات متفرقة، وفتحت إدارة تعليم صبيا التحقيق في الحادثة وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكشف حجم الشجار الجماعي الذي وقع داخل المدرسة.

أكد المتحدث الرسمي بتعليم صبيا إبراهيم الحازمي متابعة الإدارة لما حدث يوم أمس الأربعاء من مشاجرة جماعية بين عدد من الطلاب داخل ساحة إحدى المدارس في صبيا، موضحا أن التحقيق جار في كافة ملابسات الواقعة المرفوضة سلوكيا.

وأشار إلى أن مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي وجه بتكوين لجنة عاجلة برئاسة المساعد للشؤون التعليمية والأقسام المعنية "التوجيه الإرشاد، القضايا والمتابعة، القيادة المدرسية" للتحقيق في الواقعة، مبينا أن اللجنة باشرت مهام عملها صباح الخميس بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإجراء تحقيق شامل في الواقعة للوصول إلى معرفة الدوافع والأسباب وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.