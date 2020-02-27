شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» لـ «رواد المسجد النبوي» : يجب أن نكون على مستوى التكليف والان نبدء بالتفاصيل
التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز بأعضاء مجلس رواد المسجد النبوي , بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك في قاعة الشيخ صالح الحصين بالوكالة .
ورحب الرئيس العام بالجميع , مقدمًا شكره لهم سائلًا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد , موصلًا شكره لولاة الأمر – حفظهم الله – على ما يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما من جليل العناية وفائق الرعاية ولذلك نشهد تطورًا مميزًا في منظومة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين .
وأكد أنه ينبغي علينا جميعًا أن نكون على مستوى التكليف بحمل هذه الأمانة والمسؤولية الملقاة على عواتقنا جميعًا , مضيفًا أنه من الأمور المهمة التي نسعى إليها أن يكون الحرمان الشريفان منبرًا لمخاطبة العالم ببيان محاسن الدين ووسطيته واعتداله وبراءته من الغلو والإرهاب والتعصب .
وفي ختام اللقاء كرم الرئيس العام أعضاء رواد المجلس النبوي .
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