شكرا لقرائتكم كبار العلماء : الإجراءات الاحترازية ضمن مسؤولية المملكة لحماية المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-27 كبار العلماء : الإجراءات الاحترازية ضمن مسؤولية المملكة لحماية المعتمرين للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين متابعات الخليج 365 - واس أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئة الصحية الآمنة – بحفظ الله- للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار تجاه انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك في منظومة احترازات كان منها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة.

وأضافت في بيانها الصادر هذا اليوم: إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة التي شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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