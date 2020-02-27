- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. مشاجرة جماعية بين طلاب إحدى مدارس صبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مشاجرة جماعية بين طلاب إحدى مدارس صبيا
التعليم فتحت تحقيقًا لمعرفة الأسباب وتطبيق اللوائح
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
باشرت الجهات المعنية وتعليم صبيا أمس الأربعاء، مشاجرة جماعية بين عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس في محافظة صبيا حيث تم فتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة الأسباب وتطبيق اللوائح بحق المخالفين.
وفي سياق متصل أكد المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي متابعة الإدارة لما حدث يوم أمس الأربعاء من مشاجرة جماعية بين عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس في صبيا موضحًا أن التحقيق جارٍ في كافة الملابسات الواقعة المرفوضة سلوكيًا.
وأشار المتحدث إلى أن مدير التعليم وجّه بتكوين لجنة عاجلة برئاسة المساعد للشؤون التعليمية، وعضوية مسؤولين من الأقسام المعنية؛ التوجيه والإرشاد، القضايا والمتابعة والقيادة المدرسية للتحقيق في الواقعة.
وتابع : وباشرت اللجنة مهامها صباح اليوم الخميس بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإجراء تحقيق شامل في الواقعة للوصول إلى معرفة الدوافع والأسباب وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مشاجرة جماعية بين طلاب إحدى مدارس صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.