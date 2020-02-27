فيديو.. مشاجرة جماعية بين طلاب إحدى مدارس صبيا

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

باشرت الجهات المعنية وتعليم صبيا أمس الأربعاء، مشاجرة جماعية بين عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس في محافظة صبيا حيث تم فتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة الأسباب وتطبيق اللوائح بحق المخالفين.

وفي سياق متصل أكد المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي متابعة الإدارة لما حدث يوم أمس الأربعاء من مشاجرة جماعية بين عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس في صبيا موضحًا أن التحقيق جارٍ في كافة الملابسات الواقعة المرفوضة سلوكيًا.

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وأشار المتحدث إلى أن مدير التعليم وجّه بتكوين لجنة عاجلة برئاسة المساعد للشؤون التعليمية، وعضوية مسؤولين من الأقسام المعنية؛ التوجيه والإرشاد، القضايا والمتابعة والقيادة المدرسية للتحقيق في الواقعة.

وتابع : وباشرت اللجنة مهامها صباح اليوم الخميس بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإجراء تحقيق شامل في الواقعة للوصول إلى معرفة الدوافع والأسباب وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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