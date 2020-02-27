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2020-02-27 الإمارات تعلق التنقل بالهوية الوطنية لمواطنيها وأبناء دول الخليج ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد متابعات الخليج 365 - الرياض قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعليق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 28/2/2020 وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة إلزامية استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركه تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بحسب وكالة وام الرسمية.

وتم استثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار وتعتبر هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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