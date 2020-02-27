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إغلاق أسواق الطيور في القصيم احترازيًا
متابعات الخليج 365 - بريدة
أعلنت أمانة منطقة القصيم عن إغلاق أسواق الطيور بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة حتى إشعار آخر.
وقال الأمانة إن ذلك يأتي تفاديًا لانتشار إنفلونزا الطيور.
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
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