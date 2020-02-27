شكرا لقرائتكم إغلاق أسواق الطيور في القصيم احترازيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-27 إغلاق أسواق الطيور في القصيم احترازيًا متابعات الخليج 365 - بريدة أعلنت أمانة منطقة القصيم عن إغلاق أسواق الطيور بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة حتى إشعار آخر. Advertisements وقال الأمانة إن ذلك يأتي تفاديًا لانتشار إنفلونزا الطيور. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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