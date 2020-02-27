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2020-02-27 رئيس الجزائر يغادر إلى المدينة ووزير الداخلية على رأس مودعيه متابعات الخليج 365 - واس غادر فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرياض متوجهاً إلى المدينة المنورة.

وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -الوزير المرافق-، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني, وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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