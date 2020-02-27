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وزير الأوقاف المصري عن تعليق تأشيرات العمرة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة صرح الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن الإجراء الموقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، وله ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، في ضوء بيان الخارجية السعودية الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي موقت، يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر، لا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس، وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية، نسأل الله عز وجل أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة والسعودية وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء.



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