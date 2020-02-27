خالد الحليبي عن تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة مؤقتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

فضيلة الشيخ الدكتور خالد الحليبي مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات عن رائيه عن تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة مؤقتا جزى الله دولتنا خير الجزاء على حرصها على أرواح الناس وعافيتهم، وهو احتراز ضرورة، يقدرها المختصون، وللدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يصون حياة الناس، ويقيهم شرور الأسقام السيئة، والأوبئة المنتشرة. وبلادنا السعودية، بلاد الحرمين الشريفين ترحب بالمعتمرين طوال العام، وتسهل لهم الدخول وأداء مناسكهم في يسر وسهولة، وتهيئ الحرمين لاستيعابهم مهما كانت أعدادهم، بمشروعات كلفت مليارات الريالات، وبطاقة بشرية مدربة لا مثيل لها، وحرصت على أن تكون هذه البقاع الطاهرة في أجمل وأبهى وأنقى صورة، امتثالًا لقول الله تعالى: ((وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)). إن هذه الاحترازات المؤقتة، وسلامة سكان المملكة العربية السعودية حتى الآن من أي إصابة بكورونا الجديد حتى كتابة هذه السطور، هو حفظ من الله تعالى، ودليل على التقدم الذي وصلت إليه المملكة .