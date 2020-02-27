السعودية | خادم الحرمين يبحث المستجدات الدولية مع رئيس الجزائر

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يبحث المستجدات الدولية مع رئيس الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وتم استعراض العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

(صورة من واس)

كما حضر المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية - الوزير المرافق -، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز إبراهيم العميريني.

إلى ذلك حضرها من الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.