محمد بن مسعود - الدمام - عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله - رعاه الله - الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. خادم الحرمين الشريفين وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 05:48 PM Advertisements عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله - رعاه الله - الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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