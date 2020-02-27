، الرياض.. توظيف 7 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي ،

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أعلن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن أكثر من سبعة آلاف مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي وظفوا خلال العام الماضي، من القادرين على العمل واللائقين طبيًا.
وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، د. يوسف بن مسفر السيالي، إن "توفير فرص العمل والأنشطة التجارية كانت من خلال أقسام التمكين التي افتتحت بجميع مكاتب الضمان الاجتماعي، وعملت على إعداد أدلة إجرائية للعمل وحصر الوظائف الملائمة للمستفيدين.
والتعرف على قدراتهم، بالتعاون مع أكثر من 15 جهة وقطاعًا حكوميًا وخاصًا، بعد تأهيلهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لدمجهم بسوق العمل عن طريق إلحاقهم بدورات تأهيلية، لتطوير مهاراتهم وتقديم البرامج التوجيهية التي وفرتها الدولة، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين الوزارة والمنشآت لتحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعّال ومزدهر وبوصفها هدفًا رئيسًا تسعى جميع قطاعات الدولة إلى تحقيقه".
وأضاف "السيالي" أن فرص التوظيف لا تقتصر على مستفيدي الضمان أنفسهم فقط، بل تمتد إلى ذويهم من أفراد العائلة لمساندة هذه الفئات اجتماعيًا، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحويلهم إلى طاقات منتجة انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها.
الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 05:46 PM
من القادرين على العمل واللائقين طبيًاالرياض.. توظيف 7 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي
أعلن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن أكثر من سبعة آلاف مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي وظفوا خلال العام الماضي، من القادرين على العمل واللائقين طبيًا.
وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، د. يوسف بن مسفر السيالي، إن "توفير فرص العمل والأنشطة التجارية كانت من خلال أقسام التمكين التي افتتحت بجميع مكاتب الضمان الاجتماعي، وعملت على إعداد أدلة إجرائية للعمل وحصر الوظائف الملائمة للمستفيدين.
والتعرف على قدراتهم، بالتعاون مع أكثر من 15 جهة وقطاعًا حكوميًا وخاصًا، بعد تأهيلهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لدمجهم بسوق العمل عن طريق إلحاقهم بدورات تأهيلية، لتطوير مهاراتهم وتقديم البرامج التوجيهية التي وفرتها الدولة، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين الوزارة والمنشآت لتحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعّال ومزدهر وبوصفها هدفًا رئيسًا تسعى جميع قطاعات الدولة إلى تحقيقه".
وأضاف "السيالي" أن فرص التوظيف لا تقتصر على مستفيدي الضمان أنفسهم فقط، بل تمتد إلى ذويهم من أفراد العائلة لمساندة هذه الفئات اجتماعيًا، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحويلهم إلى طاقات منتجة انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها.
، الرياض.. توظيف 7 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي ،
المصدر : الخليج 365
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