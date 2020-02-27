، رئيس علماء باكستان: السعودية حريصة على راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم ،

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نوّه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ، حافظ محمد طاهر الأشرفي، إلى الإجراءات الاحترازية التي أقرَّتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وأعلنتها وزارة الخارجية أمس بشأن العمرة، لافتًا إلى أن إيقاف جميع تأشيرات العمرة بدون تحديد دول معينة، قرار حكيم يأتي تجسيدًا لحرص السعودية على سلامة المعتمرين والزوار في إطار رسالتها السامية في خدمة الإسلام.
وقال في تصريح لـ"الخليج 365": إن المملكة تبذل كل ما في وسعها لخدمة ضيوف الرحمن وحمايتهم والحرص على سلامتهم، في ظلّ الظروف المحيطة بالعالم، مشيرًا إلى أن المسلمين في العالم يقدّرون دور المملكة الرائد في خدمة الحرمين والسهر على راحة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين على مدى عقود حافلة بالمشاريع الكبيرة والنوعية.
وأعرب الشيخ "الأشرفي" في ختام تصريحه، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة؛ على حرصها على كل ما من شأنه رعاية مصالح المسلمين والحرص على خدمتهم ونصرة قضاياهم، سائلًا الله أن يُديم على المملكة الأمن والسلام، وأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لما يقدمانه للإسلام من دعم وخدمات منقطعة النظير.
رئيس علماء باكستان تأشيرة العمرة فيروس كورونا الجديد
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 05:24 PM
نوه للإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لسلامة المعتمرينرئيس علماء باكستان: السعودية حريصة على راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم
نوّه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ، حافظ محمد طاهر الأشرفي، إلى الإجراءات الاحترازية التي أقرَّتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وأعلنتها وزارة الخارجية أمس بشأن العمرة، لافتًا إلى أن إيقاف جميع تأشيرات العمرة بدون تحديد دول معينة، قرار حكيم يأتي تجسيدًا لحرص السعودية على سلامة المعتمرين والزوار في إطار رسالتها السامية في خدمة الإسلام.
وقال في تصريح لـ"الخليج 365": إن المملكة تبذل كل ما في وسعها لخدمة ضيوف الرحمن وحمايتهم والحرص على سلامتهم، في ظلّ الظروف المحيطة بالعالم، مشيرًا إلى أن المسلمين في العالم يقدّرون دور المملكة الرائد في خدمة الحرمين والسهر على راحة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين على مدى عقود حافلة بالمشاريع الكبيرة والنوعية.
وأعرب الشيخ "الأشرفي" في ختام تصريحه، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة؛ على حرصها على كل ما من شأنه رعاية مصالح المسلمين والحرص على خدمتهم ونصرة قضاياهم، سائلًا الله أن يُديم على المملكة الأمن والسلام، وأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لما يقدمانه للإسلام من دعم وخدمات منقطعة النظير.
، رئيس علماء باكستان: السعودية حريصة على راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم ،
المصدر : الخليج 365
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