، "صحة جدة": لم نسجّل أي حالة ‎كورونا الجديد.. والوضع مطمئن ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن الوضع الصحي مطمئن.

وقالت "صحة جدة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بفضل الله لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس ‎كورونا الجديد، والوضع الصحي مطمئن، داعية الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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