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أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن الوضع الصحي مطمئن.
وقالت "صحة جدة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بفضل الله لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، والوضع الصحي مطمئن، داعية الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
صحة جدة فيروس كورونا الجديد
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 05:18 PM
دعت الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"صحة جدة": لم نسجّل أي حالة كورونا الجديد.. والوضع مطمئن
أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن الوضع الصحي مطمئن.
وقالت "صحة جدة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بفضل الله لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، والوضع الصحي مطمئن، داعية الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
، "صحة جدة": لم نسجّل أي حالة كورونا الجديد.. والوضع مطمئن ،
المصدر : الخليج 365
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