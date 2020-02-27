الاستعلام عن صلاحية البطاقة بخطوات صحيحة عبر منظومة أبشر 1441 التابعة لوزارة الداخلية

كثيرًا ما يبحث المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة عن تواريخ صلاحية الإقامة الخاصة بهم، وذلك بعد أن وضعت الداخلية السعودية بعض الضوابط المتعلقة بالإقامة في السعودية بهدف إقامة دولة نظامية خالية من المخالفات القانونية، معلنة عن دفع المقيم غرامة مالية تقدر ب500 ريال سعودي في حالة عدم تجديد الإقامة في موعدها، والحالة الثانية غرامة تقدر ب1000 ريال سعودي، والحالة الثالثة فقد تصل إلى حد ترحيل المقيم من المملكة.

خدمة صلاحية الإقامة

كما تقوم خدمة أبشر عبر بوابة وزارة الداخلية بتقديم خدمة صلاحية الإقامة، باعتبارها تختص بكل خدمات المقيمين، ويتم كل هذا في نطاق التطور التكنولوجي ورؤية 2030 التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتسعى المملكة دائمًا لتوفير كل المتاعب عن المواطنين والمقيمين بها ويتم ذلك من خلال: