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حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية لدفعة مارس 2020 عبر الرابط Ca.Gov.Sa

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سنعرض عليكم اليوم حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم سيتم صدور النتائج الأهلية للدفعة 25 والتي من المتوقع أن يتم صرفها في يوم العاشر من مارس القادم لعام 2020، حيث قد أعلنوا من قبل أنه سوف يتم نزول الدفعات الخاصة بالمواطنين في الأوقات المحددة لها، والتي قد تتأخر أو تتقدم يوما واحد فقط في الإجازات الرسمية بالسعودية.

وبالتالي على جميع المواطنين أن يقوموا بانتظار استلام تلك الدفعات خلال الشهر، كما يمكنهم أن يقوموا بالتحقق من النتائج الأهلية للحساب، كما يمكنكم أن تقوموا بتقديم مختلف الاعتراضات في حال أنه لم يتم الموافقة على صرف الدفعات.

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