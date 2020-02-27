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عدن - ياسمين التهامي - تمكن مزارعون من قتل ثعبان ضخم التهم عجلا، لكنهم اكتشفوا مفاجأة مرعبة في بطنه.

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قاموا بالانتقام من ‘‘ثعبان شرس‘‘.. وما وجدوه في بطنه كان مفاجأة لا تصدق شاهد ماذا اكتشفوا ببطنه (فيديو)



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وقد تبين بعد ذلك أن الثعبان بفحص من نوع "اناكوندا"، وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية.

وقد نشرت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، لقطات التقطتها عدسة الكاميرا تعرض تعرض حادثا مدهشان فريدا من نوعه.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في إحدى الغابات الواقعة في نيجيريا، حيث كان هناك ثعبان متوحش يعيش في تلك المنطقة وتسبب في القضاء على العديد من الحيوانات .

وقد حاول السكان هناك وضع حد لحياة هذا الثعبان المتوحش فحاولوا قتله بعد أن قام بإلتهام عجل يمتلكه أحد السكان المحليين.

قد تبدوا محاولة قتل هذا الثعبان صعبة حيث قام أحد الأشخاص بإستخدام سكين حاد تمكن بها من قتل الثعبان بصعوبة.

وبعد قتل هذا الثعبان حان وقت قسمه إلى نصفين وبالفعل حدث هذا وكانت المفاجأة المدهشة والغريبة حيث أن هذا الثعبان كان على وشك إطلاق ثعابين جديدة إلى الحياة.

حيث إمتلئ جسده بأعداد كبيرة من البيض، وهو ما صعق الأشخاص، يذكر أن هذا النوع من الثعابين قادر على أن ينتج من البيض معدل 100 بيضة في المرة الواحدة.