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عدن - ياسمين التهامي - قاضي سعودي أعجب بزوجة رجل، فطلقها من زوجها ليتزوجها هو، ويا ليته زواجا عاديا بل زواج سعودي مسيار.

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هل تذكرون القاضي السعودي الذي أعجب بإمرأة فطلقها من زوجها ثم تزوجها مسيارا؟شاهدوا كيف كان مصيره بعد أيام من الزواج السري



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فقد شهدت منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية حادثة قد تكون الأولى من نوعها، حيث قام قاضٍ بتأييد طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا.

وقالت صحيفة ”الوطن“ السعودية التي أوردت الخبر، إن قرارا بفصل القاضي وإنهاء خدماته تأديبيا،

وتحويله إلى النيابة لمحاكمته، قد صدر.

وكشف مصدر للصحيفة أن قرار الفصل جاء بعد ورود ملاحظات على القاضي إلى هيئة الرقابة والتحقيق، التي تولت التحقيق والمتابعة وجمع المعلومات والأدلة وإثباتها مع جهات الاختصاص.

وأضاف المصدر أن هيئة الرقابة والتحقيق رفعت إلى الجهات العليا تحويل القاضي إلى النيابة بحسب الاختصاص، لمحاكمته بالجرائم الجنائية التي ارتكبها حيث صدر توجيه بذلك.