طيران الإمارات تلغي نقل المعتمرين والسياح من 24 دولة إلى السعودية

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها لن تنقل معتمرين أو سائحين من نحو 24 دولة إلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، امتثالا لمرسوم حكومي سعودي بهدف احتواء فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الشركة أن حاملي التأشيرات السياحية السعودية المسافرين من الصين واليابان وإيطاليا وإيران والهند وباكستان وعدد من الدول الأخرى سَيُمنعون من الصعود لرحلات طيران الإمارات التي تكون السعودية وجهتها الأخيرة.

وأشارت شركة طيران الإمارات إلى أنه "يسري الحظر اعتبارا من اليوم الخميس"، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

يشار إلى أن السلطات السعودية أعلنت عن إجراءات خاصة تقوم بها لتعقيم المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها تقوم بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربعة مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأشارت الرئاسة إلى أنه يتم رفع 13500 سجادة يومياً من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.

من جانبه، قال جابر بن أحمد ودعاني، مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إن "عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يومياً".

وأضاف: "الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربعة مرات في اليوم وتتم عملية الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.

جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من قرار السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، وكذلك تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.