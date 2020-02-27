︎ .أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” ‏في رسالة توعوية، كيفية التعرف على الفرق بين نزلات البرد ‏‏”الرشح” والإنفلونزا.‏

وعرض المركز من خلال منشور 9 أعراض ‏مختلفة تظهر على المرضى، مبينا أن ظهور نزلات البرد يكون بشكل ‏تدريجي، ونادرًا ما ترتفع درجات الحرارة، ولا توجد رعشة، مع ‏سيلان في الأنف، وحالة دائمة من العطاس.‏فيما تظهر أعراض الإنفلونزا بشكل فجائي، مصحوبة برعشة ‏وارتفاع في درجات الحرارة، مع سعال أكثر حدة، وصداع دائم، ‏ونادرًا ما يحدث سيلان بالأنف.‏





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا؟.. إليك 9 أعراض مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.