وفاة 2 وإصابة 2 في حادث تصادم بطريق «قلوة الشعراء» بمنطقة الباحة

أسفر حادث تصادم مروري بطريق «قلوة الشعراء» بمنطقة الباحة، ظهر اليوم الخميس، عن حالتي وفاة وحالتي إصابة. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم ( 997) في تمام الساعة 12:41م بعد ظهر اليوم، عن حادث تصادم بطريق «قلوه الشعراء» وتحديدًا «الشغار».

وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود إصابتين، وعند الكشف عليهم تبين أنهما فارقا الحياة، موضحًا أن هناك إصابتين تم نقلهما عن طريق الجمهور إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية.

وأهاب الزهراني، بجميع المواطنين، عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية، والتي لا تستغرق الفرق وقتًا طويلًا للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة، لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى، حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ.

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