برقيات تعزية لخادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن سعود

بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، برقيات عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير طلال بن سعود.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بمصر، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعث برقية تعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، تعازيه إلى خادم الحرمين الشريفين، قائلًا عبر حسابه بتويتر: «وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، فإثر هذا المصاب الجلل، أقدم تعازي الأخوية باسمي واسم الشعب الجزائري، لجلالة الملك وكل الأسرة الكريمة للمرحوم، وكافة الشعب السعودي الشقيق، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، عبر تويتر، أن السلطان بعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وأعرب السلطان هيثم بن طارق، عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وأعلن الديوان الملكي أمس الأربعاء، أنه «انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه- إن شاء الله- يوم الخميس، الموافق 3 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».

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