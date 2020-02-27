أمر ملكي بترقية وتعيين 5 قضاة بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 5 قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).

وأضاف رئيس مجلس القضاء الإداري، إن «هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية تُجسّد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر اليوم الخميس، أمرًا ملكيًّا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف، على سلك أعضاء النيابة العامة.

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