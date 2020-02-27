ترميم عظام وأنسجة وجه امرأة بمستشفى عسير المركزي

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين عملية تثبيت وترميم عظام الوجه لمريضة في عملية استمرت أكثر من عشر ساعات. حيث تمثلت العملية في إعادة ترميم عظام وأنسجة الوجه والفكين لمريضة تعرضت لإصابة، إثر حادث مروري نتج عنها كسور متفتتة في عظام الوجه والأنف والجيب الأنفي في عظام الجبهة، وجروح عميقة في الوجه والأنف، وتم إعادة العظم لوضعه وتأهليه وأنسجة الوجه الناعمة لوضعها الطبيعي، بفضل الله. وقد أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور محمود طلعت والدكتور محمد الألمعي والدكتور محمد الحضيري والدكتور محمد الدارقي والدكتور ظافر القحطاني والدكتور سعد مرعي. اقرأ أيضًا:

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