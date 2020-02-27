صحة حفر الباطن تتخذ إجراءات مشددة بمنفذ الرقعي لمنع دخول كورونا

أكدت صحة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، اليوم الخميس، أنها تواصل الإجراءات الوقائية والاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وذكرت صحة حفر الباطن -في بيان لها- أنها عززت إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض من خلال مركز المراقبة الصحي بمنفذ «الرقعي» لفحص القادمين عبر المنفذ بفرق طبية على مدار الساعة، لقياس علاماتهم الحيوية للتأكد من سلامتهم والتعامل مع الحالات المشتبه بها.

وتقدم الطواقم الطبية بمنفذ «الرقعي» الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين القادمين عبر المنفذ لتفادي العدوى بالفيروس، عن طريق توعيتهم بالطرق الصحيحة لتجنب المرض، كما شددت صحة حفر الباطن، الرقابة على منفذ «الرقعي» لمنع دخول أي حالات مصابة إلى البلاد، وأكدت جاهزية المستشفى المخصص لاستقبال حالات الاشتباه والتعامل معها وفق الموجهات الواردة من وزارة الصحة من نقل وعزل وتشخيص وتدبير المعالجة.

يذكر أن مركز القيادة والتحكم، أوضح –سابقًا- أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة، مثل: الحمى، ألم بالحلق والسعال، وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة، وأنه يلزم اتباع تعريف الحالة المحدث الوارد من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد نفت -أمس الأربعاء- ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة شخص بمرض كورونا الجديد في أحد مستشفيات المنطقة، وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، عبر تويتر، لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.

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