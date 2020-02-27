بالفيديو.. الإعلام الأمريكي يحتفي بجلسة شاي فوق «سحب أبها»

احتفى الإعلام الأمريكي بمشهد يندر تكراره في مكان آخر سوى في المملكة، لمجموعة من الشباب وهم يحتسون الشاي فوق جبال أبها بمنطقة عسير، والسحب أسفلهم، ونشر موقع «ABC News» الأمريكي الشهير، عبر حسابه بتويتر، مقطع فيديو، التقطه المصور، عبدالله على ناصر، ونشره عبر حسابه بإنستجرام.



ويوثق الفيديو لمنظر غروب الشمس، في لوحة باهرة الجمال، والغيوم تسبح أسفل قمة الجبل، والتقط المقطع من فوق قمم «شعف آل ويمن»، غرب أبها بـ12 كيلومترًا، وبارتفاع حوالى 3500 متر.

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