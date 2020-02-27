مؤسسة جسر الملك فهد توضح إجراءات ما بعد تعليق الهوية الوطنية

حددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، 4 قنوات متاحة على مدار الساعة يوميًا، للتفاعل مع ملاحظات المسافرين وتلقي استفساراتهم، وذلك بعدما قررت تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون.

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، اليوم الخميس، بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون.

ماذا يفعل الراغبون في السفر بعد تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية؟

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية، فإنه على الراغبين بالسفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم، بعد البدء في تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفرعبر جسرالملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون.

4 قنوات لتلقي استفسارات المسافرين

وبدورها، حددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد 4 قنوات متاحة على مدار الساعة يوميًا، للتفاعل مع ملاحظات المسافرين أو الراغبين في السفر، والإجابة على استفساراتهم، واحدة منها حساب العناية بالمستفيدين.

وتمثلت القنوات التي حددتها مؤسسة جسر الملك فهد بعد تعليق استخدام الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد، في الآتي:

حساب @KFCA_Care عبر تويتر (العناية بالمستفيدين)

البريد الإلكتروني

مركز الاتصال (+966138967000 +97317796300 )

واتس آب +966505438983

ما الإجراءات لفحص القادمين إلى المملكة من البحرين؟

وردًا على تساؤل أحد المسافرين عن إجراءات وفحص الداخلين إلى المملكة قادمين من البحرين، قال حساب العناية بالمستفيدين جسر الملك فهد، إنه تم تكثيف أطقم العمل والرقابة بجسر الملك فهد، للتعامل مع أي من حالات الاشتباه ضمن الإجراءات المحددة من الجهات الصحية في البلدين.

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هل تم إغلاق منفذ جسر الملك فهد؟

وقد تداول البعض إشاعات بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد، وهو ما نفته المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مؤكدة أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد.

وأكد حساب العناية بالمستفيدين | جسر الملك فهد، عبر موقع تويتر، في رده على استفسارات المسافرين، أنه لا صحة لإغلاق جسر الملك فهد في القدوم أو المغادرة من الاتجاهين.

وطالبت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الراغبين في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم، وفق التعليمات الصادرة من إدارة الجوازات، وذلك بعد تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفرعبر جسرالملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون.

ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات احترازية اتخذتها السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره.

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