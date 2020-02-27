السعودية اليوم / اختتام فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة بجدة



جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

اختتمت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي نظمته الهيئة

وشهدت فعاليات المؤتمر عددًا من أوراق العمل، حيث أوضح مشرف نظم السلامة وإدارة المخاطر بمعمل غاز ينع –شركة أرامكو السعودية- المهندس ياسر المولد، خلال جلسة إدارة التغيير، أن 80% من الحوادث الصناعية تتجاهل تطبيق إدارة التغيير.

ونوه بأن إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع تسعى إلى تحقيق الريادة في التميز بجميع مجالات السلامة والتشغيل بحلول عام 2025م وما بعده، كما أنها تعمل على استدامة الموثوقية في توفير منتجات عالية الجودة من الوقود ولقيم البتروكيميائيات، والاستفادة من تطوير المواهب، واستمرار التميّز التشغيلي لتلبية احتياجات وتوقعات عملائها.

ونبه مستشار ومطور المسارات المهندس عبدالله الدرين، ، في ورقته بعنوان (من تغيير برامج الجودة إلى جودة إدارة التغيير)، إلى وجود صراع داخل المنظمات من أجل قيادة المنظمات، مطالبًا من خبراء الجودة بتبني برنامج جودة الحياة ضمن برامج التحول الوطني 2020.

فيما أكد المدير التنفيذي لتميز الأعمال بمصرف الإنماء الدكتور محمد العميري، ، أن التميز لا يحدث بشكل فطري والتحول الرقمي لا يعني التميز ، مضيفا خلال الجلسة العلمية السادسة ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الوطني السابع للجودة، لا يوجد أي حملة تسويقية تجعل من شركة ما أو منتج معين متميز ، وأن التميز يظهر مع أول تعامل للعميل مع المنشأة، ويشعر موظفي الشركات المتميزة بالسعادة أكثر من غيرهم.

وتحدث مدير إدارة الجودة في مستشفى عيون الجواء فيصل الفريح، ، عن تطبيق نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة في المستشفيات السعودية للتميز بالأداء في الخدمات الصحية، مبينا أنه تم وضع إطار مرجعي للجائزة وأن معايير الجائزة تتكون من الممكنات والنتائج، مؤكدا أن برنامج الاعتماد الوطني يهيئ المنشآت لتطبيق نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة.

وقالت نائب مدير المركز الإستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة بشطر الطالبات الدكتورة خديجة تركستاني، ، أن الحوكمة من المفاهيم المهمة ويمكن تعريفها بأنها إنشاء وتأسيس هيكل واضح يضمن المساءلة والمسؤولية والشفافية ويعرف الدور الذي تقوم به المجلس والإدارات التنفيذية، مبينة أن الهدف من تطبيق مفهوم الحوكمة التنظيم الإداري والتوجه الإستراتيجي ومشاركة أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر والحد من تضارب المصالح والتدقيق الداخلي والتقييم.

وأشارت إلى أن هناك علاقة إيجابية بين تطبيق الحوكمة وتحقيق جودة التميز المؤسسي في تطبيق الإجراءات واللوائح كما أنها تضمن الشفافية والعدالة والنزاهة والقابلية للمساءلة على المستويات كافة وهي أيضا تعمل على تعزيز وضمان تكافؤ الفرص والتنوع على كل المستويات داخل المنشاة وخارجها وتحقق الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي لمنسوبي المنشاة.

وأوضحت أن من أهم ملامح الحوكمة تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وتحقق انعكاس حقيقي لضمان رؤية 2030 في التنظيم الإداري الجامعي لافتة النظر إلى أن النظام الجديد سيمكن من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة.

واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة بعنوان (الجودة في عصر التحول والتغيير)، وتناول فيها الدكتور هاني العمري، استاذ الجودة والتخطيط الإستراتيجي، ورقة عمل بعنوان (منهجية لين 6 سيجما والتحول الحديث لتطبيقات الجودة)، وتحدث عبدالرحمن العبيد، نائب رئيس أول للموارد البشرية – الشركة السعودية للكهرباء- عن (رحلة الأف ميل . تبدء بجودة)، وشارك المهندس عمرو أبو الخير، مدير إدارة الابتكار والتقنية ومركز الابتكار والتميز – معمل أرامكو لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي بينع- بتجربة التميز التشغيلي والابتكار المؤسسي بمعمل تجزئة الغاز الطبيعي بينبع.

// انتهى //

16:46ت م

0194



جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساختتمت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي نظمته الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، وذلك بعد تسليط الضوء على التجربة الكورية، ضمن سعي الهيئة لنشر وتعزيز ثقافة الجودة وتعزيز تنافسية قطاعات الأعمال.وشهدت فعاليات المؤتمر عددًا من أوراق العمل، حيث أوضح مشرف نظم السلامة وإدارة المخاطر بمعمل غاز ينع –شركة أرامكو السعودية- المهندس ياسر المولد، خلال جلسة إدارة التغيير، أن 80% من الحوادث الصناعية تتجاهل تطبيق إدارة التغيير.ونوه بأن إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع تسعى إلى تحقيق الريادة في التميز بجميع مجالات السلامة والتشغيل بحلول عام 2025م وما بعده، كما أنها تعمل على استدامة الموثوقية في توفير منتجات عالية الجودة من الوقود ولقيم البتروكيميائيات، والاستفادة من تطوير المواهب، واستمرار التميّز التشغيلي لتلبية احتياجات وتوقعات عملائها.ونبه مستشار ومطور المسارات المهندس عبدالله الدرين، ، في ورقته بعنوان (من تغيير برامج الجودة إلى جودة إدارة التغيير)، إلى وجود صراع داخل المنظمات من أجل قيادة المنظمات، مطالبًا من خبراء الجودة بتبني برنامج جودة الحياة ضمن برامج التحول الوطني 2020.فيما أكد المدير التنفيذي لتميز الأعمال بمصرف الإنماء الدكتور محمد العميري، ، أن التميز لا يحدث بشكل فطري والتحول الرقمي لا يعني التميز ، مضيفا خلال الجلسة العلمية السادسة ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الوطني السابع للجودة، لا يوجد أي حملة تسويقية تجعل من شركة ما أو منتج معين متميز ، وأن التميز يظهر مع أول تعامل للعميل مع المنشأة، ويشعر موظفي الشركات المتميزة بالسعادة أكثر من غيرهم.وتحدث مدير إدارة الجودة في مستشفى عيون الجواء فيصل الفريح، ، عن تطبيق نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة في المستشفيات السعودية للتميز بالأداء في الخدمات الصحية، مبينا أنه تم وضع إطار مرجعي للجائزة وأن معايير الجائزة تتكون من الممكنات والنتائج، مؤكدا أن برنامج الاعتماد الوطني يهيئ المنشآت لتطبيق نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة.وقالت نائب مدير المركز الإستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة بشطر الطالبات الدكتورة خديجة تركستاني، ، أن الحوكمة من المفاهيم المهمة ويمكن تعريفها بأنها إنشاء وتأسيس هيكل واضح يضمن المساءلة والمسؤولية والشفافية ويعرف الدور الذي تقوم به المجلس والإدارات التنفيذية، مبينة أن الهدف من تطبيق مفهوم الحوكمة التنظيم الإداري والتوجه الإستراتيجي ومشاركة أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر والحد من تضارب المصالح والتدقيق الداخلي والتقييم.وأشارت إلى أن هناك علاقة إيجابية بين تطبيق الحوكمة وتحقيق جودة التميز المؤسسي في تطبيق الإجراءات واللوائح كما أنها تضمن الشفافية والعدالة والنزاهة والقابلية للمساءلة على المستويات كافة وهي أيضا تعمل على تعزيز وضمان تكافؤ الفرص والتنوع على كل المستويات داخل المنشاة وخارجها وتحقق الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي لمنسوبي المنشاة.وأوضحت أن من أهم ملامح الحوكمة تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وتحقق انعكاس حقيقي لضمان رؤية 2030 في التنظيم الإداري الجامعي لافتة النظر إلى أن النظام الجديد سيمكن من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة.واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة بعنوان (الجودة في عصر التحول والتغيير)، وتناول فيها الدكتور هاني العمري، استاذ الجودة والتخطيط الإستراتيجي، ورقة عمل بعنوان (منهجية لين 6 سيجما والتحول الحديث لتطبيقات الجودة)، وتحدث عبدالرحمن العبيد، نائب رئيس أول للموارد البشرية – الشركة السعودية للكهرباء- عن (رحلة الأف ميل . تبدء بجودة)، وشارك المهندس عمرو أبو الخير، مدير إدارة الابتكار والتقنية ومركز الابتكار والتميز – معمل أرامكو لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي بينع- بتجربة التميز التشغيلي والابتكار المؤسسي بمعمل تجزئة الغاز الطبيعي بينبع.// انتهى //16:46ت م0194

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.